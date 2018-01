Grootste speciaalbier- en foodtruckfestival van de Benelux in april in Breda

BREDA - Goed nieuws voor bierliefhebbers! In Breda vindt in april het grootste speciaalbier– en foodtruckfestival van de Benelux plaats. Van 6 tot en met 8 april kun je op het Hop On Hop Off Festival zo’n 250 verschillende biertjes drinken van meer dan 50 brouwerijen.

Omdat je voor het drinken van al dat speciaalbier natuurlijk wel een bodem moet leggen, zijn er ook dertig foodtrucks aanwezig. Verder zijn er nog masterclasses, demonstraties en live muziek.

Brabantse Brouwers

De meeste bierbrouwers op het festival zijn onafhankelijk brouwers van Nederlandse bodem. Natuurlijk zitten daar ook een hoop Brabantse brouwers bij, zoals Big Belly Brewing, Brouwerij Eeuwig Zonde, Brouwerij Frontaal en Strieper Craft Beer Company.

Hop On Hop Off is met zijn 16.000 vierkante meter het grootste speciaalbierfestival van de Benelux. Het festival vindt plaats bij de Kunstijsbaan Breda en de toegang is gratis.