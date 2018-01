Hoeveel vaten met drugsafval passen er in één busje? In Leende 133

LEENDE - In Leende is vrijdagmiddag een busje gevonden met 133 volle vaten met drugsafval. Het busje is op de vindplaats leeggehaald. Hiervoor werden speciale opruimingsdiensten opgeroepen.

Het busje zonder kentekenplaten stond op een bospad aan de Petrus van Eijnattenlaan.

Eerst werd per vat de zuurgraad gemeten om daarna de vaten met dezelfde zuurgraad over te zetten in overmaatse vaten. Dit om eventuele chemische reacties tegen te gaan tussen stoffen met een zeer lage zuurgraad met stoffen met een hoge graad. De overmaatse vaten werden later met een graafmachine op een vrachtwagen gezet en afgevoerd.