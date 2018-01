Burgemeester Oosterhout stapt op omdat hij te veel dronk en te ver ging tijdens personeelsborrel

OOSTERHOUT - De burgemeester van Oosterhout, Stefan Huisman, stapt op vanwege 'grensoverschrijdend gedrag' tijdens een personeelsborrel eind december 2017. "Bij die gelegenheid heb ik te veel alcohol gedronken en dat terwijl ik piketdienst had", schrijft Huisman in een verklaring. Hij heeft vrijdag zijn ontslag ingediend.

"Enkele weken later zijn er verklaringen afgelegd waarin werd aangegeven dat ik grensoverschrijdend gedrag heb vertoond en dat er mensen zijn die zich beschadigd voelen", valt te lezen in de verklaring. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er verder geen uitspraken worden gedaan over wat er zich die avond precies heeft afgespeeld.

Excuses

"Voor dit alles bied ik mijn oprechte verontschuldigingen aan. Ik trek uit dit alles de uiterste consequentie en heb besloten mijn ontslag als burgemeester van Oosterhout in te dienen", aldus Stefan Huisman.

Stefan Huisman is al tientallen jaren actief in de politiek. Hij werd in 2001 voor het eerst burgemeester, toen van Hilvarenbeek. Sinds 2009 was de VVD'er al burgemeester van Oosterhout, hij was met zijn tweede termijn bezig.

VVD wil niet reageren

Zijn eigen partij wil niet reageren op het vertrek van de burgemeester, stelt fractievoorzitter Dees Melsen. Datzelfde geldt ook voor Gemeentebelangen, met zes zetels gedeeld de grootste partij. Henk van Ginneken van Gezond Burger Verstand (GBV) "We zijn vandaag over het vertrek ingelicht. Jammer dat het zo gelopen is. Wat er op die personeelsbijenkomst is gebeurd weten wij niet. Maar ik was wel tevreden over de burgemeester."

‘Vreselijk’

“Dit is heel vervelend nieuws. Ik vind het vreselijk. Niemand is hiermee geholpen”, zo reageert Marleen Hemmer, lijsttrekker van D66 Oosterhout. “Ik had dit niet zien aankomen.“ Ze was niet aanwezig bij de personeelsborrel. “Ik heb geen idee wat daar is gebeurd. Alle fractievoorzitters reageerden verrast, toen ze werden ingelicht”, merkte Hemmer. Verder wil ze niets kwijt over het nieuws.

“Dit is een verrassing. Hij stond erom bekend dat hij dronk, maar ik heb hem nooit zien drinken”, vertelt Cees Noltee van Groen Brabant. Hij geeft aan niet bij de borrel aanwezig te zijn geweest. “Ik weet niet meer dan in de verklaring staat.”

Op provinciehuis bijgepraat

De diverse gemeenteraadsleden zijn aan het einde van de middag door de Brabantse Commissaris van de Koning, Wim van de Donk op het Provinciehuis uitgenodigd en bijgepraat. "De burgemeester heeft hierbij in een verklaring afgegeven dat hij opstapt. De commissaris vindt het voor alle betrokkenen een tragedie, maar begrijpt het besluit van de burgemeester," aldus de woordvoerder van Van de Donk. Voordat Van de Donk de raadsleden uitnodigde heeft hij eerst met de wethouders en daarna met de burgemeester gesproken.

Er is door Wim van de Donk geen druk uitgeoefend op de burgervader om op te stappen. "Stefan Huisman was zelf al tot de conclusie gekomen", aldus de woordvoerder van Van de Donk.

Waarnemer tot de verkiezingen

Wethouder Marian Witte (Gemeentebelangen) neemt voorlopig de taken van Huisman over, tot een waarnemer is benoemd. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart komt er een procedure voor de benoeming van een burgemeester voor de termijn van zes jaar.