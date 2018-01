André Hazes, Ronnie Flex en Alvaro Soler naar Breda Live: 'Fijne Brabantse vibes'

BREDA - André Hazes, Ronnie Flex, R3HAB en Alvaro Soler treden begin juli op tijdens Breda Live op het Chasséveld. Ook Guus Meeuwis, dj Hardwell en Chef’Special zijn weer aanwezig. Een week geleden maakte de organisatie al bekend dat Kensington en Anouk waren vastgelegd. Volgende week zaterdag start de kaartverkoop, om negen uur 's ochtends.

Voor Anouk, Soler, Hazes, R3HAB en Ronnie Flex wordt het hun debuut op Breda Live.

‘El Mismo Sol’ en ‘Sofia’

Soler is een opvallende naam in dit gezelschap. Hij de eerste artiest van niet-Nederlandse bodem die op het hoofdpodium op het Chasséveld staat. Hij is bekend van zijn twee grote zomerhits ‘El Mismo Sol’ en ‘Sofia’.

Voor Casper Starreveld van Kensington is Breda wel al bekend terrein. Hij vindt het 'heel tof' om terug te mogen komen naar Breda. "Het publiek is altijd goed in Brabant. Wat men hier de afgelopen jaren heeft neergezet met Breda Live is erg knap, 2016 was een memorabele show en in 2018 gaan we er weer vol voor."

'Die show van 2015 toppen'

Starreveld krijgt bijval van Joshua Nolet van Chef’Special. "We zijn onwijs blij dat Breda Live ons vroeg terug te komen voor de tiende editie. We kunnen ons de show van 2015 nog goed herinneren vanwege de fijne Brabantse vibes en een hele goeie crowd. We gaan er alles aan doen om die show te toppen."