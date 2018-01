'Ik had dit niet zien aankomen', politiek over ontslag burgemeester na grensoverschrijdend gedrag

OOSTERHOUT - Verrast. Zo reageerden de fractievoorzitters van de Oosterhoutse politieke partijen toen ze werden ingelicht over het opstappen van burgemeester Stefan Huisman van Oosterhout. Dat vertelt onder andere lijsttrekker Marleen Hemmer van D66. "Huisman stond erom bekend dat hij dronk, maar ik heb hem nooit zien drinken", vertelt Cees Noltee van Groen Brabant.

Huisman diende zijn ontslag in vanwege 'grensoverschrijdend gedrag' tijdens een personeelsborrel eind december vorig jaar. "Bij die gelegenheid heb ik te veel alcohol gedronken en dat terwijl ik piketdienst had", liet VVD'er Huisman vrijdag weten. "Enkele weken later zijn er verklaringen afgelegd waarin werd aangegeven dat er mensen zijn die zich beschadigd voelen." Het is niet bekend wat er zich die avond precies heeft afgespeeld.

Zijn eigen partij wil niet reageren op het vertrek van de burgemeester, stelt fractievoorzitter Dees Melsen. Datzelfde geldt ook voor Gemeentebelangen, met zes zetels gedeeld de grootste partij. Henk van Ginneken van Gezond Burger Verstand (GBV) laat weten dat hij vrijdag over het vertrek is ingelicht. "Jammer dat het zo gelopen is. Wat er op die personeelsbijenkomst is gebeurd, weten wij niet. Maar ik was wel tevreden over de burgemeester."

‘Vreselijk’

“Dit is heel vervelend nieuws. Ik vind het vreselijk. Niemand is hiermee geholpen”, reageert lijsttrekker Marleen Hemmer van D66 Oosterhout. “Ik had dit niet zien aankomen. Hij deed zijn werk goed.“ Ze was niet aanwezig bij de personeelsborrel. “Ik heb geen idee wat daar is gebeurd. Alle fractievoorzitters reageerden verrast toen ze werden ingelicht”, merkte Hemmer. Verder wil ze niets kwijt over het nieuws.

“Dit is een verrassing. Hij stond erom bekend dat hij dronk, maar ik heb hem nooit zien drinken”, vertelt Cees Noltee van Groen Brabant. Ook hij geeft aan niet bij de borrel aanwezig te zijn geweest. “Ik weet niet meer dan in de verklaring van de burgemeester staat.”



"Dit is nieuw voor ons", vertelt Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks). "De verklaring van de burgemeester is duidelijk. Ik weet niet meer en heb er niets aan toe te voegen."