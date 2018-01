Huis in brand gestoken, bejaarde bewoonster ontsnapt net op tijd

ROOSENDAAL - Een 78-jarige vrouw wist vrijdagavond rond kwart voor tien maar net op tijd uit haar brandende huis aan de Frisodonk in Roosendaal te ontsnappen. Een voorbijganger zag dat de garagedeuren in brand stonden en bonkte op de ramen om de bewoonster te waarschuwen.

De bewoonster opende met hulp van een agent het rolluik van de voordeur. De vrouw had nog geprobeerd om zelf de brand te blussen. De vrouw had daarbij rook ingeademd en is ter plaatse door het ambulancepersoneel behandeld.









De brandweer had het vuur snel onder controle. De politie vermoedt brandstichting en is een onderzoek gestart.