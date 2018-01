NAC Breda huurt Nigeriaanse spits Umar Sadiq van AS Roma tot einde van het seizoen

NAC huurt Umar Sadiq van AS Roma (Foto: NAC PR)

BREDA - NAC Breda heeft zich zaterdag opnieuw versterkt. De Bredase club huurt tot het einde van dit seizoen de 20-jarige Spits Umar Sadiq van AS Roma.

Het is de bedoeling dat Sadiq daarna een contract tekent voor één jaar. Dat heeft de eredivisieclub zaterdag bekendgemaakt.









NAC gaat nu aan de slag om de benodigde papieren in orde te maken om Sadiq speelgerechtigd te krijgen. Vrijdag werd al bekend dat ook aanvaller Mitchell te Vrede naar Breda komt.

1.92 meter lang

De Nigeriaanse jeugdinternational Sadiq belandde via Abuja FC, een club uit zijn geboorteland, bij het Italiaanse Spezia Calcio. Daar speelde de 1.92 meter lange aanvaller zich in de kijker bij AS Roma.

Bij die club debuteerde hij in 2015 tegen Bologna. Vervolgens verhuurde de Romeinse club Sadiq aan Bologna en dit seizoen aan Torino.