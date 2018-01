PSV verloor onder trainer Cocu nog nooit van FC Twente [CIJFERS]

EINDHOVEN - Koploper PSV staat vanavond in Enschede tegenover FC Twente (aftrap 19.45 uur). Hoewel de ploeg van trainer Phillip Cocu dit seizoen nauwelijks van zijn stuk te krijgen is, wacht in de Grolsch Veste een traditioneel lastige klus.

In de laatste elf seizoenen slaagde PSV er maar twee keer in met de volle buit huiswaarts te keren uit Enschede. Dat was in 2014/15 en 2015/16, toen de Eindhovenaren met 0-5 en 1-3 zegevierden. De overige negen duels in die periode leverden slechts drie puntjes op (drie gelijke spelen, zes nederlagen).



Januari spookmaand

Dat PSV de uitwedstrijd tegen FC Twente in januari afwerkt, zal wellicht voor bijgelovige fans een doorn in het oog zijn. In het verleden lukte het de Eindhovenaren in de Eredivisie namelijk nog nooit om een uitduel met de Tukkers in de eerste maand van het jaar te winnen: vier pogingen hadden één schamel puntje als oogst (1-0 in 1968, 2-1 in 1975, 2-0 in 1976 en 0-0 in 1994).



Ongeslagen onder Cocu

De recente historie biedt echter ook perspectief voor PSV. Sinds Cocu hoofdtrainer is bij de Eindhovenaren verloor de ploeg nog nooit een competitieduel met de Tukkers. In het Philips Stadion eindigden vijf onderlinge duels in vier zeges en een gelijkspel, terwijl in Enschede twee keer werd gewonnen en twee keer werd gelijkgespeeld.



Om het gat met naaste belager Ajax op minimaal vijf punten te houden, is ‘ongeslagen blijven’ echter onvoldoende voor PSV. Alleen de winst telt vanavond tegen FC Twente. Aangezien PSV in het verleden slechts zeventien van zijn 51 competitiewedstrijden in Enschede won (G20, V14), is die opgave al moeilijk genoeg. Daar zal de matige thuisreeks van de ploeg van trainer Gertjan Verbeek (twee punten uit vijf duels) niets aan veranderen.