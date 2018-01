Dure scheldpartij voor vrouw uit Oosterhout: 404 euro boete voor beledigen agenten

OOSTERHOUT - Een 36-jarige vrouw uit Oosterhout heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag haar brutaliteit moeten bekopen met een boete van 404 euro en een nacht in de cel. De vrouw maakte volgens de politie agenten uit voor ‘mongolen’ en ‘kankerwouten’.

De vrouw was aanwezig bij een vechtpartij op de Klappeijstraat. Toen de politie zich met de ruzie bemoeide, beledigde de vrouw luidkeels de agenten. Of er ook andere mensen zijn opgepakt, is niet bekend.

