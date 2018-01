Djelano werd aangereden en de dader reed door: 'Ik heb veel pijn'

Djelano brak bij het ongeval in Tilburg zijn been. (Foto: Toby de Kort)

Djelano brak bij het ongeval in Tilburg zijn been, kneusde zijn heup en heeft meerdere schrammen en blauwe plekken. (Foto: Djelano)

TILBURG - In een fractie van een seconde lag hij op de grond. De 22-jarige Djelano werd vrijdagavond aangereden op de Besterdring in Tilburg. De dader reed door. Djelano overleefde het, maar hij is zich heel bewust van het feit dat het veel erger had kunnen aflopen. “Mijn familie dacht gelijk aan het allerergste."

Het rechterbeen van Djelano is gebroken en zit volledig in het gips. Zijn heup is gekneusd en zijn lichaam zit onder de schrammen en blauwe plekken. “Ik heb veel pijn”, vertelt Djelano een dag na het ongeluk. “Mijn scooter is ook helemaal kapot.”

Djelano is bezorger bij Johnny’s Burger. Hij was vrijdagavond net begonnen aan zijn route om weer een maaltijd af te leveren. “Een automobilist wilde rechtsaf slaan. De man zag mij niet en reed toen vol op mij in.”





Vol gas

Veel mensen zagen het gebeuren. Ook de automobilist zelf, maar die stopte niet. “De man remde heel even”, vertelt Djelano. “Toen hij mij zag liggen gaf hij opeens volg gas en reed hij weg. Het kenteken kon ik niet meer zien.”

“Ik ben heel erg geschrokken maar ook boos”, zegt de Tilburger. “Ik hoor natuurlijk wel eens verhalen dat automobilisten doorrijden bij een ongeluk, maar nu maak ik het zelf mee.”

Camera's

De automobilist reed vermoedelijk in een donkergrijze Peugeot (model station). Er hingen veel beveiligingscamera’s in de buurt, de politie gaat die beelden bekijken. Djelano hoopt dat de dader zich meldt. “Zodat het geregeld kan worden”, schrijft hij bij een oproep op Facebook.