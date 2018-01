Inwoners Oosterhout mild over hun burgemeester: "Ik word ziek van die hele Me-Too-discussie"

OOSTERHOUT - Burgemeester Stefan Huisman had niet op hoeven te stappen als burgemeester van Oosterhout. De inwoners van Oosterhout zijn mild in hun mening over de burgemeester die opstapte. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. “Er zal iets gebeurd zijn, wat hem in het kader van de huidige Me Too-beweging genoodzaakt heeft deze beslissing te nemen”, aldus een inwoner.

Een andere inwoner kan zich niet voorstellen dat de burgemeester echt iets heeft gedaan wat niet kan. “Ik weet niet hoe ver hij zich misdragen heeft. Het kan best zijn dat hij een borrel te veel ophad, maar het zal de spuigaten niet uitgelopen zijn. Dat geloof ik niet. Ik vind het ook niet nodig dat hij opstapt of hij moet zich écht misdragen hebben.”

“Ik vind het niet nodig dat hij weggaat, iedereen kan fouten maken”, aldus een andere inwoner.

Ziek van Me Too-discussie

“Echt ontzettend jammer. Hij heeft misschien niet goed gehandeld, maar die hele Me Too-discussie. Ik word er helemaal ziek van eigenlijk”, stelt een stadsgenoot.

Sommige inwoners vinden het vreemd dat de personeelsborrel op de IJsbaan, waar de burgervader zich misdroeg al in december was, en dat Huisman nu pas weggaat. “Als ze nu pas ingaan op iets wat zich toen al heeft afgespeeld, dat vind ik toch wel onzin.”

