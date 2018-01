Brand op vier plekken in het Mastbos, waarschijnlijk brandstichting

Brand in het Mastbos.

BREDA - Zaterdag is op vier verschillende plekken brand uitgebroken in het Mastbos bij Breda. De brandweer had de vuurhaardjes snel onder controle. De boswachters bekijken de schade.

De brandweer onderzoekt of het vuur is aangestoken. "Dat ontstaat meestal niet zelf, zeker niet op vier plekken en met dit weer", aldus de brandweer.