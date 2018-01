Ntab aan de leiding na eerste dag op het NK Sprint

HEERENVEEN - Dai Dai Ntab gaat na de eerste dag van het NK Sprint aan de leiding in het algemeen klassement. Hij won zaterdag de eerste 500 meter. Floor van den Brandt staat na de eerste dag op de zevende plaats.

Dai Dai Ntab bracht zichzelf in een goede uitgangspositie door de eerste 500 meter te winnen. Hij reed als enige onder de 35 seconden: 34.87. Michel Mulder werd tweede (35.08) en Hein Otterspeer (35.30) derde.



Op de 1000 meter had Ntab meer moeite. Hij werd vierde op meer dan een seconde achterstand van winnaar Thomas Krol (1.09.72 om 1.08.52). Hein Otterspeer werd tweede (1.08.91), Lucas van Alphen derde (1.09.27). Door zijn goede prestatie op de 500 meter is Ntab nog wel leider in het algemeen klassement, voor Otterspeer en Krol. "Mijn 500 meter was eigenlijk hartstikke goed, maar het blijft voor mij moeilijk om een goede 1.000 meter te rijden", zei Ntab na afloop tegen de NOS.Ntab kende moeilijk weken, nadat hij op het Olympisch kwalificatietoernooi zijn droom om naar de Spelen te gaan in rook zag opgaan. Hij maakte een dubbele valse start en werd gediskwalificeerd. "Ik wilde voor mezelf goede races rijden, want ik heb best zware weken achter de rug", zei Ntab na afloop. Het OKT was natuurlijk dramatisch. De enige manier om daar bovenop te komen is goed schaatsen, en daar wil ik dit toernooi voor gebruiken."Floor van den Brandt werd op de eerste 500 meter derde. Dat deed ze in een tijd van 39.07. De 500 meter werd gewonnen door Anice Das (38.76), Letitia de Jong werd tweede (38.78).Op de 1000 meter verloor Van den Brandt haar goede positite. Ze werd slechts tiende. Hierdoor zakte ze in het algemeen klassement van de derde naar de tiende plek. De 1000 meter werd gewonnen door Letitia de Jong (1.16.15), die door de overwinning de leiding in de algemeen klassement overnam. Anice Das, de winnares van de 500 meter, werd twee (1.17.16). Lotte van Beek werd derde (1.17.23).Ireen Wüst werd zevende. Na afloop meldde ze zich af voor de rest van het toernooi. Ze reed alleen nog een onofficiele 3000 meter, na afloop. Wüst wilde, met het oog op de Olypische Spelen, meedoen met het NK Allround. Maar omdat ze in een eerder stadium had gekozen voor het NK Sprint kon dat niet meer. Daarom reed ze nog een trainingsrit na afloop van de wedstrijden."Ik wil voor goud gaan op de olympische drie kilometer. De ideale route is dan dat ik twee weken daarvoor nog een drie kilometer rijd", vertelt Wüst aan de NOS.Morgen komen Ntab en Van den Brandt in actie op de twee 500 en de tweede 1000 meter.