Geen bloot maar wel genoeg lekkers: de Brabantse Stoere Boerenkalender

ETTEN-LEUR - De Brabantse Stoere Boerenkalender is na een jaar van voorbereiding klaar en wordt maandag officieel gepresenteerd aan boeren, burgers, liefhebbers en buitenlui. Het verschijnen van de Stoere Boerenkalender is in agrarisch Brabant ‘het gesprek van de dag.’ Wie staan d’r op, poseren de stoere boeren met of zonder kleren aan en zijn het jonge of oude boeren? Het zijn vragen die Omroep Brabant al kan beantwoorden, omdat wij de kalender al in handen hebben!

Op een boerenbijeenkomst in Etten-Leur, waar een missverkiezing voor koeien werd gehouden, dook de Stoere Boerenkalender plotseling op. Niet geheel toevallig, omdat de bijeenkomst ook werd bezocht door Ton Braspenning van het CDA-Brabant. De partij die bijna een jaar geleden met het idee op de proppen kwam voor een speciale kalender met als middelpunt de Brabantse boer. Ofwel de Brabantse Stoere Boerenkalender.

Da's een lekker ding

De aanwezige boerendames in Etten-Leur, oftewel Stoere Brabants Boerinnen, mochten als eerste de boeren keuren die op de verjaardagskalender staan. De meningen over de poserende boeren was heerlijk verdeeld: “Ik vind dat ze er goed opstaan.". “O, da’s een lekker ding”, maar ook gemopper over de gemiddelde leeftijd van de boeren op de kalender. “Het zijn leuke boeren, maar wel een beetje aan de oude kant”, is een veelgehoorde mening bij vooral de jongere boerendames.

“De eerste reacties zijn best positief”, zegt CDA-voorman Ton Braspenning. “De boeren hier vinden het leuk om weer eens een keer iets positief over boeren te horen, in een tijd dat er veel negatief nieuws is.”

Waar is dat gespierde bloot

Wie een gespierde boeren-six-pack had verwacht op de kalender of een bloterik op een tractor, komt van een koude boerenkermis thuis. Al bladerend door de kalender spotten de dames geen enkel stukje bloot. “Da’s wel jammer hoor, dat had toch ook best gemogen. Ze zitten allemaal strak in de overall, het zijn weer echte boeren van hier hoor”, om daarna bulderend van het lachen de kalender toch verder te bekijken.

“Het blijft toch een kalender met een christelijke signatuur”, zegt Ton Braspenning over het gemis van blote boeren in de stal, zoals dat wel het geval is bij de Ierse Stoere Boerenkalender. In de kamer, op de WC of in de stal? Wat is de beste plek voor de Brabantse Stoere boerenkalender. Boerin Annet Peelen weet het al. “Nou op de WC misschien, maar niet in mijn keuken.”

Vanaf maandag is de kalender verkrijgbaar.