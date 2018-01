Carnaval op een vliegbasis: duizend mensen met een beperking gaan los

GILZE-RIJEN - Op Vliegbasis Gilze-Rijen klonken zaterdag geen helikoptergeluiden, maar wel het nummer 'Helikopter' van de Gebroeders Ko. Duizend mensen met een verstandelijke beperking bouwden een knalfeest tijdens het Kiekendievenbal. Een vliegtuighangar was omgebouwd tot feestzaal.

Tientallen carnavalsvierders dansten op het podium met de Gebroeders Ko, de Lawineboys en de Alpenzusjes. De één nog creatiever uitgedost dan de ander. Ron van Vleuten is verkleed als verslaggever van Omroep Brabant. Hij heeft een visitekaartje met de naam van de omroep erop, een pet, een trui en zelfs een authentieke microfoon. "Ik ben verslaggever van Dweilradio. Dat doe ik al jaren voor jullie."

Voor de 28e keer werd de vliegbasis omgedoopt tot carnavalsfeest. Het wordt georganiseerd door carnavalsvereniging ‘De Kiekendieven’, die in 1975 door luchtmachtpersoneel van 316 Squadron is opgericht. Deze eenheid had een kiekendief in het logo."Wij vinden het belangrijk dat iedereen carnaval kan vieren, ook gehandicapten", vertelt organisator Wim van den Broek. "Kijk om je heen! Iedereen staat te dansen, te springen en te hossen .""De buitenwereld ziet gehandicapten vaak als een mindere groepering. Wij willen ze hier een warm hart toedragen", vervolgt Van den Broek. Volgens hem is het ook goed voor het imago van de vliegbasis. "Gilze-Rijen komt vaak in het nieuws vanwege geluidsoverlast. Met dit feest dragen we positiviteit uit.""Ik vind het heel gezellig hier. Het is geweldig om hier carnaval te vieren", vertelt Josefine Glens (60) uit Biezenmortel. "Ook al ben ik gehandicapt, hier kan ik lekker feesten." Ze gaat vervolgens helemaal los op de muziek van de Alpenzusjes.