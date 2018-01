Derde verdachte aangehouden in zaak ernstig keienongeluk Schijndel

In totaal zijn nu drie verdachten aangehouden in de zaak van het keienongeval in Schijndel. Het zijn twee jongens van 17 jaar oud en een man van 19 jaar oud. (Foto: Sander van Gils.)

SCHIJNDEL - De politie heeft zaterdagmiddag een derde verdachte aangehouden in het onderzoek naar het ernstige keienongeluk op de Structuurweg in Schijdel. Het gaat om een 17-jarige jongen. Tynni Habraken raakte bij het ongeval ernstig gewond. De destijds zwangere vrouw reed met haar auto tegen een kei. De politie gaat ervan uit dat de grote steen opzettelijk op straat is neergelegd.

Eerder op de dag werd al een 19-jarige man opgepakt. De eerste verdachte werd vrijdag aangehouden, toen ging het ook om een jongen van 17 jaar oud. Alle drie de verdachten zitten vast voor verder onderzoek. De eerste twee opgepakte mannen zijn vrienden van elkaar. Of de derde ook een vriend is, is niet bekend. Het DNA van een van de verdachten komt overeen met het DNA dat op de kei is gevonden.





Zwanger

De zwangere Tynni Habraken (32) reed in de nacht van 23 op 24 juni 2017 met haar auto op de kei, kreeg een klapband, raakte van de weg en botste tegen een boom. Ze raakte ernstig gewond. Tynni liep een incomplete dwarslaesie op. Een week lang balanceerde ze op het randje van de dood en werd ze kunstmatig in slaap gehouden.

Twee weken geleden beviel Tynni van een gezonde dochter. "De zwangerschap begon spannend, maar het resultaat is prachtig", vertelde vader Stephan.

