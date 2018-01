NAC verliest opnieuw, problemen worden steeds groter

BREDA - Het is NAC opnieuw niet gelukt om te winnen. VVV Venlo won in het Rat Verlegh Stadion nipt van de Bredanaren: 0-1. Door het verlies groeien de problemen bij de ploeg uit Breda. Ze staan nu op de zestiende plek.

Net als vorige week werd er weer nipt verloren de NAC. Dit keer begonnen de Bredanaren beter. NAC was de bovenliggende partij, maar tot veel grote kansen kwam het niet.



Na een uur spelen raakte NAC het overwicht kwijt en kreeg VVV meer kansen. In de 72ste minuut maakte VVV een goal, maar die werd afgekeurd. Een minuut later was het dan toch raak. Thy schiet de bal langs keeper Mark Birighitti.



Met het verlies groeien de problemen. NAC staat nu op de zestiende plaats.



Hoogtepunten

88'

87' NAC is op zoek naar de gelijkmaker, maar de bal gaat er niet in.73' En daar is de 0-1 voor VVV. Thy maakt hem.72'69' Leemans krijgt namens VVV een vrije trap, maar hij schiet de bal ruim over.64'60' Stijn Vreven laat van zich horen. De trainer is nog steeds geschorst.56' De ploegen zorgen nog niet voor heel veel vuurwerk.53' En dan komt VVV eruit. Birighitti redt en het wordt een courner. Maar die zorgt niet voor dreiging.52' NAC is vooral gevaarlijk via Vloet. Hij kreeg een schietkans, maar staat buitenspel.46' De tweede helft is begonnen. Hopelijk meer vuurwerk.40' Weinig spanning in de eerste helft.29' Een verre uitrap van keeper Unnerstall zorgt voor problemen in het strafschopgebied van NAC. De bal wordt uiteindelijk weggewerkt, maar het koste moeite.22'12' Garcia geeft een fantastische steekbal op Korte, maar Unnerstall voorkomt de 1-0. Uit de corner schiet Vloet naast.2' NAC begint goed. Ambrose vindt Angeliño, maar die loopt zich vast in de zestien.1' Er is afgetrapt in Breda.Er is maar een wijziging in de basiself van NAC in vergelijking met vorige week. Arno Verschueren neemt de positie van Fabian Sporkslede over. Sporkslede kreeg tijdens de warming-up een bal tegen zijn hoofd en liep daarbij een hersenschudding op. Vorige week werd er met 1-0 verloren in Zwolle, nadat de ploeg al na 2 minuten op achterstand kwam. Keeper Mark Birighitti zat fout en was de gebeten hond na afloop. Trainer Stijn Vreven roept het publiek op om hem te steunen : "We hebben mooi publiek, dat tijdens een wedstrijd echt iets kan betekenen. Zeker als we het moeilijk hebben. Dus ik hoop dat ze hem gaan steunen, want dat heeft hij nu nodig."Zaterdagavond is vak I in het Rat Verlegh Stadion helemaal gevuld met vrouwen. BredaVandaag en de Bode hebben als sponsoren van NAC ieder seizoen één keer vak I ter beschikking. In het verleden werden al eens G-teams en niet-voetbalverenigingen uitgenodigd om een keer gratis naar een wedstrijd van de Bredase voetbalclub te kijken.