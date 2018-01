Vroege en late goal bezorgen PSV overwinning

ENSCHEDE - PSV heeft zaterdagavond een overwinning geboekt op FC Twente. De Eindhovenaren kwamen al vroeg op voorsprong, maar hielden het lang spannend. Pas in de laatste minuut werd de belissende 0-2 gemaakt.

Cijfers wezen al uit dat PSV het vaak lastig heeft met FC Twente. De laatste elf jaar lukte het pas twee keer om te winnen in Enschede.



Eerst PSV, daarna Twente

PSV begon goed aan de wedstrijd. Binnen vier minuten stond de 0-1 op het bord via Hirving Lozano. In de eerste helft was PSV de bovenliggende partij, maar het lukte niet om de score uit te breiden.



FC Twente kwam na rust een stuk beter de kleedkamer uit. Assaidi was de hele avond de grote man bij Twente. Hij was bijna bij alle kansen van Twente betrokken. Zoet moest een aantal keer flink in actie komen.



Maar het is uiteindelijk PSV dat in de laatste minuut dan toch de 0-2 op het scoreboard brengt. Hendrix had een paar minuten daarvoor als een grote kans op goal gehad. Maar miste voor open doel. Arias kreeg de bal wel in het net.



Jeroen Zoet was erg belangrijk voor PSV in vooral de tweede helft.



90' Daar is dan toch de goal. Arias schiet de bal binnen, 0-2. Mauro Junior is de aangever.87' Een enorme kans voor Hendrix. Hij speelt keeper Drommel uit, maar schiet de bal naast de goal.84' Mauro Junior komt in de ploeg bij PSV. Hij vervangt Ramselaar.83' Waar PSV in de eerste helft domineerde, is Twente na rust beter uit de kleedkamer gekomen.70'67' El Handaoui komt in het veld voor Boere.64'63' Zoet komt ongelukkig neer als hij de bal uit de lucht plukt. Na een behandeling kan hij wel door.57' Grote kans voor FC Twente. Oud PSV'er Maher zorgt ervoor dat Zoet in actie moet komen.49' FC Twente komt goed uit de rust. Ze zijn gelijk gevaarlijk. Assaidi met een goede voorzet op Jensen. Maar de bal gaat naast.46' De tweede helft is begonnen.45' De laatste minuut van de eerste helft loopt. PSV krijgt nog een vrije trap, maar Brenet schiet de bal over.40' Assaidi is de gevaarlijkste man aan Twentse kant. Hij is bij alle Twentse aanvallen betrokken en zorgt voor druk voor het doel van PSV.38' Grote kans voor Van Ginkel uit een vrije trap. Keeper Drommel redt Twente opnieuw.35' Een corner van Twente zorgt voor dreiging voor het doel van Zoet. Jensen haalt hard uit en Zoet bokst de bal weg. Gelijk daarna kan PSV uitbreken, maar het komt niet tot een grote kans.32'31' Arias stuurt De Jong weg en die komt oog in oog te staan met keeper Drommel. Maar hij krijgt de bal niet voorbij de keeper gespeeld.28' Weer staat PSV in het strafschopgebied van Twente. De bal komt in de kluts terecht. Doelman Drommel kan de bal uiteindelijk pakken.26' Grote kans voor FC Twente. Assaidi schiet van afstand, Zoet werkt de bal met moeite weg.25' FC Twente laat PSV constant het spel maken. En als PSV een keer de bal verliest, dan komt ie meestal vanzelf weer terug.21' Kansje voor PSV. De Jong legt de bal terug voor Ramselaar, maar die is net te laat.15' PSV is het eerste kwartier scherp. Ze hebben veel balbezit en zijn op zoek naar de 0-2.9' Goede voorzet van Arias, maar De Jong kan zijn voet er niet tegenaan krijgen.4' Het is meteen raak voor PSV. Lozano maakt er 0-1 van.1' Er is afgetrapt in EnschedeMarco van Ginkel keert terug in de basis. Hij liep op trainingskamp in de Verenigde Staten een lichte blessure op en miste daardoor de wedstrijd tegen Heracles. Door de terugkeer van Van Ginkel zit de Braziliaan Mauro Junior weer op de bank.Vorige week kroop PSV nog door het oog van de naald tegen Heracles Almelo. In de blessuretijd maakte Luuk de Jong de beslissende 1-2. Lichtpuntje voor PSV is dat ze onder Philip Cocu nog nooit van FC Twente verloren.