Slingerende auto ramt betonnen afzetting en belandt op dak

TILBURG - Een auto is zaterdagavond rond kwart over negen over de kop geslagen na tegen een betonblok te zijn aangereden in Tilburg. De bestuurder van de auto is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Ringbaan Noord en Maasstraat in Tilburg. Door wegwerkzaamheden zijn de twee rijbanen daar tijdelijk van elkaar gescheiden door betonnen afzettingen. Volgens een ooggetuige zou de auto hebben geslingerd voordat hij tegen de afzetting reed.

Het zwaar beschadigde voertuig is door een bergingsbedrijf opgetakeld en afgevoerd.