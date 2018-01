Zelfs vijfhonderd dames in Vak I konden NAC niet helpen aan broodnodige overwinning

BREDA - “Kijk die ballenjongen. Ik vind hem leuk!” De meiden en dames in Vak I van het NAC stadion hadden zaterdagavond hun eigen exclusieve avondje NAC. Vak I was voor de gelegenheid veranderd in ‘Vak V’ met alleen vrouwelijke supporters.

Getooid met roze mutsen genoten ze van de wedstrijd tegen VVV Venlo en vooral ook van elkaar. Moeder Angela en dochter Kim uit Prinsenbeek vinden het prachtig. “We waren hier al eerder maar met meiden onderling is het toch een bijzonder sfeertje””, aldus Angela.



De ladiesnight was een initiatief van uitgeverij De Bode en BredaVandaag. Vrouwenteams van clubs uit de hele regio konden inschrijven om kaartjes te bemachtigen. Uiteindelijk konden vijfhonderd gelukkigen de wedstrijd bijwonen.



Sanne en Floor van Baronie Breda waren ook al vaker in het stadion. “Wij komen echt voor het voetbal. Ik denk dat er sowieso steeds meer interesse is onder vrouwen door het prestatie van het nationale team. Wij merken het ook bij de club dat er meer damesteams zijn bij gekomen”, zegt Sanne.Terwijl de NAC-selectie op het veld op jacht is naar de broodnodige punten, blijkt onder de supporters in ‘Vak V’ nog een ander onderwerp populair: het uiterlijk van de spelers. “We zijn tenslotte wel vrouwen”, lacht Ashley zelf speelster bij VV Zundert.NAC slaagde er niet in om te scoren tegen VVV. De Bredanaars verloren met 0-1 in eigen huis. De teleurstelling gonsde door het stadion. Maar in het vrouwenvak kon er hier en daar toch ook nog een voorzichtig lachje van af. “Dit was toch gezellig, lekker kletsen in het roze. We zouden het vaker moeten doen. Maar dan wel liever met een overwinning voor NAC”.