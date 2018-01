Van Gerwen opent jacht op vierde Masterstitel met overwinning op Huybrechts

MILTON KEYNES - Als de eerste drie pijlen die Michael van Gerwen zaterdagavond gooide een voorbode zijn, dan wordt het een heerlijk Masterstoernooi voor de man uit Vlijmen. Met een opener van 180 zette hij tegenstander Kim Huybrechts in de eerste leg direct op achterstand. Maar wat een doodgemakkelijke overwinning leek te worden na een 9-1 voorsprong, werd toch nog heel even billenknijpen door een eindsprint van Huybrechts. Het werd uiteindelijk 10-6.

Van Gerwen liet zien dat hij niet naar Engeland is gekomen om in de eerste ronde naar huis te worden gestuurd. Hij zette Huybrechts binnen vijf legs direct op een 4-1 achterstand en bouwde die voorsprong zonder problemen uit tot een 9-1. Einde oefening, zo leek het.

Tekenend voor zijn scherpte in de partij was de weinig ingehouden woede toen hij vroeg in de wedstrijd twee keer honderd achter elkaar gooide. Voor veel darters geen ramp, maar Van Gerwen kon het niet laten zichzelf direct uit te foeteren.

Maar waar iedereen bij 9-1 dacht dat de wedstrijd gespeeld was, kwam Huybrechts nog verrassend terug in de wedstrijd. Met een aantal ijzersterke finishes werd het nog 9-6. Toen vond Van Gerwen het welletjes, en tekende hij voor de beslissende 10-6.

Benito van de Pas

Eerder op de avond moest Benito van de Pas de handjes richting bord laten wapperen tegen Gary Anderson. Maar erg spannend werd dat nooit. Hoewel Anderson allesbehalve overtuigend gooide, wist Van de Pas er nooit echt een wedstrijd van te maken. Het werd uiteindelijk 10-4 voor Anderson.

Anderson leed overigens nog wel een kleine morele nederlaag later op de avond. Zijn zoontje liet namelijk voor het oog van de wereld zien stiekem fan te zijn van een van papa's grote concurrenten.