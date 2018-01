Debutant Rob Bouwman wint het Keiebijters Kletstoernooi 2018

HELMOND - Niemand kan meer om hem heen, de Helmonder Rob Bouwman is de allergrootste kletsmajoor van 2018. Hij won zaterdagavond in een volgepakte zaal Traverse in Helmond de Zilveren Narrenkap van het Keiebijters Kletstoernooi 2018. Met zijn typetje De Taxichauffeur wist hij de jury en het publiek in te pakken.

Het niveau was zoals elk jaar weer hoog tijdens de strijd om de meest begeerde tonpraattrofee van Nederland. Alle vier de finalisten wisten warm applaus te oogsten bij het publiek. Toch gingen de namen van Boy Jansen en Rob Bouwman kort na afloop over de meeste tongen als kanshebber. Het werd uiteindelijk de laatste.





Bouwman ging na het het horen van de uitslag uit zijn dak. Hij leek er als debutant tegenover de bekende namen Boy Jansen, Rob Scheepers en Peter van de Maas geen rekening mee te hebben gehouden dat hij wel eens kon winnen.

"Niet te geloven. Ik als debutant win", zei Bouwman in een korte reactie direct na zijn overwinning tegen Omroep Brabant. "Maar het mooiste is nog dat de Narrekap terug in Helmond is." De laatste Helmondse winnaar dateerde uit 2008, toen Ronnie Peskens het beste kletste.

Bouwman volgt Dirk Kouwenberg uit Nuland op. Kouwenberg won in 2017 als De Astronaut, maar viel dit jaar in de laatste voorronde af met zijn nieuwe buut als tandarts.