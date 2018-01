Trap in gezicht voor man die opmerking naar jonge vrouwen maakt

ROOSENDAAL - Een man in Roosendaal heeft het zaterdagnacht aan de stok gekregen met een stel jongens op de Markt in Roosendaal. Hij had even daarvoor twee jonge vrouwen benaderd. Het is niet bekend of hij de vrouwen lastig viel. Daarna werd hij door vier jongens in elkaar geslagen.

De politie hoorde van de dienst cameratoezicht dat er een gevecht bezig was. Volgens getuigen zou één van de jongens het slachtoffer een trap in het gezicht hebben gegeven. Toen de man op de grond lag, gingen de jongens ervandoor. Een omstander ontfermde zich over het slachtoffer.

Aangehouden

Agenten konden het vluchtende viertal aanhouden op de Raadhuisstraat. De politie had van getuigen gehoord dat deze jongeren betrokken waren bij het gevecht. De jongens van 15, 16, 17 en 21 jaar oud zijn aangehouden.

Op het bureau kregen de jongeren een drugstest. De oudste van het viertal bleek onder invloed te zijn van verdovende middelen. De ouders van de jongeren zijn op de hoogte gebracht van de actie van hun kroost.