Albert Heijn in Eindhoven ontruimd vanwege rook, winkel blijft hele dag gesloten

EINDHOVEN - De Albert Heijn-supermarkt in de Limburglaan in Eindhoven is zondagochtend ontruimd. Dit gebeurde nadat het brandalarm rond halfelf was afgegaan.

Oorzaak bleek een uitgebrande oven.

Vol rook

De winkel stond volgens ooggetuigen 'vol rook'. Vanwege die rookontwikkeling - en de gevolgen die dit heeft voor de versproducten - is besloten de winkel deze zondag niet meer te openen.