Deze dief ging voor 25 kilo cement... en werd gepakt

WERKENDAM - Een 24-jarige man uit Werkendam is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden. Hij werd rond halfzes betrapt met een zak van 25 kilo cement achter op zijn fiets.

De politie was naar de Laan van Welgelegen. gegaan na een melding dat daar brand was gesticht. Toen ze daar aankwamen, zagen ze de man fietsen met de zak cement. Hij gaf meteen toe dat hij die korte tijd daarvoor had gestolen van een bouwplaats aan de Hooftlanden.

De man wordt er ook van verdacht de brand in de Laan van Welgelegen te hebben gesticht. Volgens de politie wezen sporen hierop. Er wordt onderzocht of de man ook voor eerdere soortgelijke brandstichtingen in Werkendam verantwoordelijk is.