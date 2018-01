Stapper betaalt met valse briefjes van 50 euro en wordt aangehouden

RAAMSDONKSVEER - Een 20-jarige man uit Geertruidenberg is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden, omdat hij met drie valse bankbiljetten van 50 euro consumptiemunten wilde kopen in Raamsdonksveer.

De kassière was alert en voelde direct dat de bankbiljetten vals waren. Voor de zekerheid controleerde ze de biljetten ook nog met een uv-lamp op de echtheidskenmerken. Aangezien die ook op alle biljetten ontbraken, wist ze zeker dat ze vals waren.

De politie onderzoekt waar de biljetten vandaan komen.