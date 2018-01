Analisten over 'schijtbakkenvoetbal' PSV: 'Het is wél effectief'

EINDHOVEN - 'Schijtbakkenvoetbal'. Zo typeerde FC Twente-coach Gertjan Verbeek zaterdagavond het spel van PSV tegen zijn ploeg. Hij vond de winnende tactiek die Phillip Cocu hanteerde 'laf'. "Het is niet om aan te gluren. Ik zie liever Ajax en AZ voetballen."

"Aan de ene kant heeft Verbeek een punt", meent PSV-watcher Twan Spierts van Omroep Brabant. "PSV speelde in de tweede helft een beetje zonder lef. Cocu zette er toen Derrick Luckassen als verdediger bij. Maar dat was een bewuste keuze, waar best wat voor te zeggen was. Als het aanvallend niet lekker loopt, kun je wel op jacht gaan naar een grotere voorsprong maar dan loop je misschien in het mes..."

"Dan kun je beter die 0-1 voorsprong vasthouden en hopen dat er in de slotfase ruimte komt. Het is niet leuk om naar te kijken, maar wel effectief. Je merkte dat PSV weer wat meer overwicht kreeg toen Luckassen erbij stond. Maar liever zie je dat PSV Twente de wil oplegt en vol op de aanval blijft spelen."

'Niet zo verdedigend als het op papier lijkt'

Ook Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad snapt de Eindhovense tactiek wel. "Het is niet zo leuk om naar te kijken. Maar als het PSV lukt om kampioen te worden, heeft niemand het meer over deze wedstrijd."

Het inbrengen van Luckassen voor Steven Bergwijn was volgens de ED-verslaggever ook niet zo verdedigend als het op papier lijkt. "Want zo konden Santiago Arias en Joshua Brenet 'hoger' staan. Luckassen kwam met Daniel Schwaab en Nicolas Isimat achterin te staan en dat pakte prima uit."

Vermaken in eigen huis

PSV won het duel in Enschede uiteindelijk met 2-0. Komend weekend wacht subtopper PEC Zwolle, in Eindhoven. "Dan moet je wel het publiek vermaken", vindt Elfrink. "Thuis is zoiets een ander verhaal."