Marianne Vos richt vizier op WK na vierde plek in Hoogerheide

HOOGERHEIDE - Marianne Vos is zondag bij de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide als vierde geëindigd. De zevenvoudig wereldkampioene maakte haar rentree in de laatste WB-rit van het seizoen nadat ze een tijd ziek was geweest.

Vos moet achterin starten en werd bij de eerste bocht meteen opgehouden. Ze deed daardoor niet mee voor de overwinning. Na een lange achtervolging werd ze echter alsnog knap vierde.

De veldrit in Hoogerheide is traditioneel de opmaat voor de strijd om de wereldtitel, die volgende week wordt verreden in Valkenburg. “Ga er maar vanuit dat ik er bij ben”, zei Vos na afloop.

De Belgische Sanne Cant lijkt klaar om haar titel te verdedigen; zij was in Hoogerheide de beste.

“Ik voel me goed en ben fit. Alleen vormtechnisch ben ik nog zoekende”, zei Vos na afloop. “Ik heb na m’n ziekte rust genomen en dat is als crosser natuurlijk niet ideaal in januari. Ik heb het NK en een aantal grote crossen gemist.”