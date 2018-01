Opstandige man tilt agent op en slaat hem in gezicht

Twee agressieve mannen zijn in Bergen op Zoom met geweld door de politie opgepakt. (Foto: politie).

BERGEN OP ZOOM - Twee mannen die in de nacht van zaterdag op zondag op stap waren in Bergen op Zoom zijn flink tekeer gegaan tegen agenten. De mannen scholden de agenten uit en één van de verdachten tilde zelfs een agent op en gaf hem een klap in het gezicht.

Het gebeurde allemaal op de Zuidmolenstraat rond halfdrie ’s nachts. Twee mannen van 21 en 22 jaar bedreigden een andere man. Toen de politie erbij kwam, probeerden de twee agressievelingen weg te komen.

Bier

De politie hield de mannen tegen, maar daar waren ze niet van gediend. Een van hen wilde zijn legitimatiebewijs niet laten zien, maar na aandringen van de politie deed hij dat toch. De man bleef agressief, beledigde de agenten en schold hen uit. Dat allemaal terwijl hij een fles bier vasthield.

Reden genoeg voor de agenten om de opstandige man aan te houden voor zijn gedrag. De politie werkte de man tegen de grond, waarna de andere man de agent van achteren beetpakte en optilde. Beide mannen werden daarna aangehouden en zijn naar het politiebureau gebracht.