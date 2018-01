Drie gewonden bij ongeluk in Heeze, hondje komt met schrik vrij

HEEZE-LEENDE - Op de Somerenseweg in Heeze is zondagmiddag een ongeval gebeurd tussen twee auto’s. Er zouden zeker drie mensen gewond zijn geraakt. Er zat ook een klein hondje in een van de wagens.

Het ongeval werd rond kwart voor drie gemeld. Volgens ooggetuigen zijn twee personen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en is een traumahelikopter geland.

Of het derde slachtoffer ook naar het ziekenhuis moest, is niet bekend. Het hondje zou onder het bloed hebben gezeten en is in veiligheid gebracht.





Weg dicht

De Somerenseweg was tijdelijk afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven. Er zouden drie ambulances naar de plaats van het ongeval zijn gekomen.