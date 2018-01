Mathieu van der Poel oppermachtig in z'n eigen achtertuin

HOOGERHEIDE - Mathieu van der Poel heeft zondag in ‘zijn’ Hoogerheide een machtig visitekaartje afgegeven richting het WK veldrijden van volgende week in Valkenburg. Hij was bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen een klasse beter dan zijn rivalen.

Van der Poel trapte al gauw het gaspedaal in en reed daarna onbedreigd naar de zege in de wedstrijd die naar zijn vader is vernoemd. Wout van Aert, de regerend wereldkampioen, reed de hele wedstrijd op ruim 20 seconden achterstand. Pas in de laatste ronde kwam de Belg iets terug.

"Het heeft moeite gekost, maar het was leuk hier te winnen. Mijn opening was goed, maar ik trapte mezelf wel buiten adem", zei Van der Poel na afloop op Sporza. "Ik kon niet sneller en ik denk dan Van Aert ook niet sneller kon. Het was oppassen om geen onnodige fouten te maken."

Van der Poel boekte zijn zevende overwinning in de cyclus. Hij had zich bij de vorige wedstrijd in het Franse Nommay al verzekerd van de eindzege in het wereldbekerklassement.

De 23-jarige Van der Poel is de torenhoge favoriet voor de wereldtitel over een week in Valkenburg. Hij won de regenboogtrui al eens in 2015.