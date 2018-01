Bloemenserenade voor eigenaren 't Boeketje in Tilburg: 'Hartverwarmend hoe mensen met ons meeleven'

TILBURG - Tientallen Tilburgers brachten zondagmiddag een serenade aan Johan en Anita Kools, de eigenaren van bloemenzaak 't Boeketje in Tilburg. Ze willen hen hiermee een hart onder de riem te steken. Al 50 jaar staat de zaak van Johan en Anita op het Pieter Vreedeplein. Maar nu moeten ze weg, omdat de verhuurder er een horecazaak wil beginnen.

Uit volle borst zongen de Tilburgers Johan en Anita Kools toe. En dat klonkt zo:









Alle liedjes gingen heel toepasselijk over bloemen. Johan en Anita stonden er stralend naar te luisteren. Anita: "Dit is zo fantastisch! Mensen hebben zich ons lot echt aangetrokken." Johan vult aan: "Dit laat zien dat je wat betekent voor de stad. Daar sta je nooit bij stil. Ik vind dit echt geweldig."



Hart onder de riem

De bloemenserenade is een initiatief van Tilburger Gerard Korthout. "Veel Tilburgers willen 't Boeketje op het Pieter Vreedeplein houden. Het is belangrijk dat wij onze stem laten horen en hen een hart onder de riem steken." En dat doen muzikanten, carnavalsverenigingen en koren met nummers als 'ik geef je een roosje mijn roosje' en 'laat ons een bloem'.

Hoop

De bloemenserenade geeft Johan en Anita hoop om door te vechten. Johan: "Dit maakt je sterker. Je denkt dat je er alleen voor staat. Maar nu zie je dat dat niet klopt. Juist de steun van de gewone Tilburgers vind ik mooi." Ook Anita is weer positief. "In het begin dacht ik dat we onze plek kwijt waren, maar nu krijg ik steeds meer hoop. Dit laat zien dat het niet alleen om geld moet gaan, maar ook om nostalgie."