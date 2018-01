Steeds meer zorgen voor Willem II na kansloze nederlaag tegen AZ

TILBURG - Willem II heeft zondag een kansloze nederlaag geleden tegen AZ. De Alkmaarders stapten in Tilburg met een 2-0 zege van het veld en daar mochten de Tricolores nog blij mee zijn, ondanks de zorgelijke situatie op de ranglijst.

Jahanbakhsh speelde een belangrijke rol bij AZ. De international van Iran gaf met een fraaie dieptepass Mats Seuntjens al in de zesde minuut de gelegenheid te scoren. Na een klein kwartier wist hij de stand persoonlijk te verdubbelen.

AZ liet daarna na om verder uit te lopen. Willem II had lange tijd niets in te brengen, maar leek vlak voor rust de spanning toch terug te brengen. Scheidsrechter Reinold Wiedemeijer zag niet dat de bal na een kopbal van Bartholomew Ogbeche de doellijn had gepasseerd. Bovendien maakte Seuntjens hands.

Na rust probeerde Willem II het nog wel, maar AZ kwam niet in de problemen. Willem II heeft nog maar twee punten meer dan Roda JC, dat voorlaatste staat.





Wedstrijdverloop

90. Einde wedstrijd, AZ wint met 0-2.

80. Dit duel is al lang gespeeld en eentje voor Willem II om snel te vergeten. AZ heeft nog twee debutanten ingebracht.

61. Van de Looi haalt Ogbeche naar de kant en dat is tegen het zere been van het Tilburgse publiek.

55. AZ is weer eens levensgevaarlijk, maar de pass van Jahanbakhsh is net te hard.

52. Kans voor Dankerlui, die naast schiet op aangeven van Azzaoui.

45. Rust in Tilburg.

43. Scrimmage voor het doel van AZ en de boel lijkt toch duidelijk over te lijn te zijn geweest. Hier wordt Willem II een doelpunt onthouden.





37. Fernando Lewis kan niet verder bij Willem II. Dankerlui is zijn vervanger.





30. Halfuur gespeeld en Willem II is via Ogbeche voor 't eerst gevaarlijk. Veelzeggend. AZ mist ondertussen kans op kans.

14. Het gaat rap in Tilburg. Jahanbakshs scoort fraai voor de uiterst effectieve Alkmaarders.





8. Weer een kans voor Seuntjens, maar ditmaal weet hij zich geen raad met de vrijheid.

6. Ai, dat is niet de start die Willem II wilde. Mats Seuntjens loopt zich slim vrij en schuift de bal rustig binnen.





Opstelling

Beide ploegen speelden in de voorbereiding ook tegen elkaar. AZ zag toen Ben Rienstra en Jop van der Linden op het scoreformulier genoteerd worden. Saillant detail is dat beide spelers inmiddels het shirt van de Tricolores dragen én in de basis staan. Van de laatste vijf thuisduels met AZ won Willem II er overigens drie en werd er eenmaal gelijkgespeeld.