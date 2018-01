Hond met engeltje op schouder overleeft aanrijding op snelweg, naar dierenarts gebracht

Een hond is zondagmiddag aangereden door een bestelbus op de A50 bij Veghel. (Foto: AS Media)

VEGHEL - Die gaat het niet redden, dacht het personeel van Dierenambulance Hokazo. Maar de hond die zondagmiddag werd aangereden door een vrachtwagen op de A50 bij Veghel, bleek een vechter. 'Tegen alle verwachtingen in' overleefde het dier het ongeluk. Zwaargewond is hij naar de dierenarts in Landhorst gebracht. Een andere hond is door omstanders gevangen, hij is weer thuis bij zijn baasje.

De dierenambulance werd na de aanrijding gebeld. Hoe de hond de snelweg op kon komen, is onbekend. Mogelijk was hij overgestoken van de Parallelweg die naast de snelweg loopt, zeggen omstanders.

Ooggetuige Henk de Mol vertelt: "Het ging om een vrachtauto met een Pools kenteken. We wilden net de vrachtauto inhalen toen de truck plotseling uitweek naar links. We konden niet meer stoppen, gelukkig zagen we meteen een andere auto achter ons wel stoppen."

Weg dicht

Na de aanrijding was een van de rijstroken tijdelijk afgesloten.