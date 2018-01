Michael van Gerwen wint weer The Masters na mooi duel met Van Barneveld: 'Ben trots op mezelf'

MILTON-KEYNES - Michael van Gerwen heeft zondagavond in Milton Keynes voor de vierde keer op rij The Masters op zijn naam geschreven. In een Nederlandse eindstrijd tegen Raymond van Barneveld trok Mighty Mike na een mooi gevecht met 11-9 aan het langste eind.

Van Barneveld leidde met 4-1 en 8-5, maar uiteindelijk bracht Van Gerwen iets extra's en trok hij de finale alsnog naar zich toe. "Ik had die extra versnelling nodig. Raymond speelde goed en gaf weinig weg. Als je hem een vinger geeft, pakt hij je hele hand. Gelukkig weet ik dat ik iets extra’s kan brengen. Ik heb een goed toernooi gespeeld en ben blij en trots op mezelf."

Van Barneveld was ruiterlijk na afloop. "Daarom is hij de nummer één. Hij is zó goed. Ik heb er wel vrede mee."

Wedstrijdverslag

Van Gerwen trekt de stand gelijk met een fraaie 124 finish en geeft dan plankgas in de leg van Barney. Hij breekt de Hagenees en daar is het bekende Brabantse vuistje: 9-8. Na twee keer knipperen met de ogen is het 10-8 voor Van Gerwen. Matchpoint. Van Barneveld houdt daarna zijn eigen leg (10-9), waarna Van Gerwen mag openen om het af te maken. Begint met driemaal 140(!) en gooit 't dan gedecideerd uit.

8-7

Van Barneveld mag de derde sessie openen en houdt niet alleen zijn eigen leg, maar trakteert Van Gerwen meteen op een break: 7-5. Mighty Mike oogt een tikkeltje gefrustreerd en moet toezien dat Van Barneveld naar 8-5 gaat voordat hij iets kan terugdoen: 8-6. Barney lijkt dan ineens een dutje te doen, maakt een rekenfout en Van Gerwen profiteert. Hij brengt de schade terug tot een enkele leg: 8-7.

5-5

Van Gerwen maakt er na de hervatting 4-2 van, maar na een slordige leg voor beide spelers hengelt Van Barneveld 'm binnen voor een 5-2 tussenstand. Daarna lijkt er langzaam weer wat vuur in de ogen van de Brabander te komen. Hij breekt Van Barneveld na twee 177's en gooit vervolgens een knappe 137 finish. 5-5 bij de tweede pauze. Gemiddelden weer boven de 100.

4-1

Van Barneveld schiet uit de startblokken en zet Van Gerwen meteen onder druk. Bij de eerste pauze leidt de Hagenees dankzij twee breaks met 4-1.

Halve finale

De eerste vijf legs tussen Van Gerwen en Anderson gingen zonder al te veel problemen naar de startende speler, maar na de eerste pauze sloeg Van Gerwen als eerste toe (4-2). Anderson wist de schade te repareren (4-4), maar een sterker slot van Van Gerwen leverde hem een 6-4 voorsprong op bij de tweede pauze.

Anderson, duidelijk niet in beste doen, kreeg op 7-5 wederom een dubbele tik te verwerken, waarna Mighty Mike resoluut doorstoomde naar de finale tegen Raymond van Barneveld: 11-5.

Pak slaag

Van Gerwen bereikte de halve finales met speels gemak. In de kwartfinales gaf hij James Wade, toch bepaald geen amateur, een onvervalst pak slaag: 10-2.

Van Gerwen gaf vanaf de start plankgas en stond in een oogwenk met 5-0 voor. Was het gemiddelde van 113 al torenhoog, in het vervolg steeg dat zelfs naar 118,21.









De arme Wade kreeg het pas in de slotfase voor elkaar om een paar legs op het bord te zetten, dit tot grote vreugde van het publiek.