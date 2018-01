18-jarige is rijbewijs mogelijk kwijt na ritje in sportwagen (Chevrolet Camaro) van vader

HELMOND - Hij had zijn rijbewijs nog maar net, maar hij is het roze pasje mogelijk alweer kwijt. Een 18-jarige jongen uit Asten ging zaterdagnacht de weg op in de sportwagen van zijn vader. Een mooie auto, maar wel met een beetje te veel power voor de jonge bestuurder. Hij viel op door zijn rijstijl en de manier waarop hij overal vol gas wegreed. De politie besloot hem in een onopvallende videosurveillance-auto te volgen.

Bij verschillende metingen reed hij al 40 kilometer per uur te hard, maar op de N270 bij Helmond richting Eindhoven trapte hij het gas van de Chevrolet Camaro flink in tot 180 kilometer per uur. Na correctie reed hij nog steeds 74 kilometer boven de maximumsnelheid, aldus het Team Verkeer Oost-Brabant.

Jeugdige onbezonnenheid

"Als beginnend bestuurder zal hij een forse boete krijgen en mogelijk zal er door Justitie beslist worden dat het rijbewijs voor een half jaar ingehouden wordt." Verder moet de jongen mogelijk een verplichte cursus volgen, aldus de agenten. "Een goede verklaring voor zijn rijstijl had hij niet. Wij houden het op jeugdige onbezonnenheid."