Van de Looi heeft begrip voor spreekkoren bij Willem II-AZ: 'Snap de teleurstelling wel' [VIDEO]

TILBURG - Voor een aantal supporters van Willem II was de maat zondag vol. Hun club werd weggespeeld door AZ en toen spits Bartholomew Ogbeche ook nog eens werd gewisseld, keerden ze zich tegen trainer Erwin van de Looi. Die bleek daar wel begrip voor te hebben.





"Als je achter staat en er een gevaarlijke aanvaller afhaalt, dan begrijp ik dat er een reactie komt. Alleen we weten ook allemaal dat Ogbeche voor de winterstop is uitgevallen met een hamstringblessure en dat we hem hebben klaargestoomd voor de eerste competitiewedstrijd", aldus Van de Looi.

"We hebben een hele belangrijke week voor de boeg met Roda en Sparta en besloten hem heel te houden. Daarom hebben we hem eruit gehaald. Dat is volkomen legitiem en in samenspraak met de technische staf. Maar ik begrijp de teleurstelling van het publiek wel."