Drie verdachten keienongeval Schijndel maandag voorgeleid, hele weekend verhoord

SCHIJNDEL - De drie verdachte jongeren uit Schijndel die op 26 en 27 januari zijn aangehouden in het onderzoek naar een ongeluk, veroorzaakt door een kei die op de Schijndelse Structuurweg was gelegd, worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris. De jongens zijn het hele weekend verhoord door de recherche, maakt de politie bekend. Het politieteam denkt dat ze alle verdachten in beeld hebben.

Het gaat om twee jongens van 17 jaar oud en een man van 19 jaar oud. De zwangere Tynni Habraken (32) reed in de nacht van 23 op 24 juni 2017 met haar auto op de kei, kreeg een klapband, raakte van de weg en botste tegen een boom. Ze raakte ernstig gewond. Tynni liep een incomplete dwarslaesie op. Een week lang balanceerde ze op het randje van de dood en werd ze kunstmatig in slaap gehouden.

Twee weken geleden beviel Tynni van een gezonde dochter. "De zwangerschap begon spannend, maar het resultaat is prachtig", vertelde vader Stephan.