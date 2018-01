Marianne Vos en Thalita de Jong opgenomen in selectie WK veldrijden

HOOGERHEIDE - Marianne Vos en Thalita de Jong zijn opgenomen in de Nederlandse selectie voor het WK veldrijden van volgende week in Valkenburg. Beide voormalige wereldkampioenen kwakkelden grote delen van het seizoen met hun gezondheid, maar werden toch opgeroepen.

Zevenvoudig wereldkampioene Vos nam rust nadat ze rond oud en nieuw werd gehinderd door een aanhoudende verkoudheid. Gevreesd werd dat ze niet op tijd fit zou zijn voor het WK, maar bij haar rentree in Hoogerheide eindigde ze als vierde. De Jong, wereldkampioene in 2016, kende een jaar vol blessureleed en reed de afgelopen weken slechts een paar veldritten.

Selectie

De vrouwenploeg bestaat verder uit Maud Kaptheijns uit Veldhoven, Nederlands kampioene Lucinda Brand en Annemarie Worst. Bij de mannen komen liefst vier Brabanders in actie: topfavoriet Mathieu van der Poel, zijn broer David, Corné van Kessel uit Veldhoven en Stan Godrie uit Breda.

Puntjes op de i

Bondscoach Gerben de Knegt rekent op Vos. “Ze heeft in Hoogerheide haar klasse getoond en zal deze week de laatste puntjes op de i zetten. Ik ben blij dat Thalita de Jong weer fit is en een voormalig wereldkampioen is zeker een versterking van de selectie. Ook bij de vrouwen kunnen we volgende week meedoen voor het podium.''