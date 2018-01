Adieu rijbewijs, absurde snelheid 23-jarige bestuurder op A59 bij Waalwijk

WAALWIJK - Het Team Verkeer Zeeland - West-Brabant is wel wat gewend. De agenten zetten regelmatig snelheidsduivels aan de kant. Snelheden zoals zondag op de A59 bij Waalwijk zien ze daar echter niet vaak. Een 23-jarige automobilist scheurde met maar liefst 218 kilometer per uur (na correctie) over de weg.

Het rijbewijs van de man is ingenomen, hij reed 98 kilometer per uur te hard.

Volgens de politie reed de man in een Mercedes C 250 Coupé.