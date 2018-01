Provinciale politiek kritisch over achterhouden stikstofrapport, gedeputeerde noemt kritiek onzin

DEN BOSCH - Het provinciebestuur heeft zich de boosheid van meerdere partijen in de Provinciale Staten op de hals gehaald. Zij vinden dat een belangrijk rapport over de uitstoot van stikstof is achtergehouden en eisen uitleg. Gedeputeerde Johan van den Hout noemt de kritiek in een schriftelijke reactie volstrekte onzin: “Het is kokkerellen met appels en peren.”

Uit het rapport, dat werd uitgevoerd door het BPO (Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht), blijkt onder anderen dat een deel van de industriële bedrijven zonder vergunning van de uitstoot van stikstof werken, terwijl dit wel verplicht is. Het rapport was al sinds afgelopen voorjaar al bekend bij Van den Hout, maar die kwam daar in november 2017 pas mee naar buiten in de vorm van een memo. Veel te laat, zo is de kritiek.

Gevoelig

Het onderwerp ligt mede gevoelig vanwege de strenge regelgeving over de uitstoot stikstof die vorig jaar werd ingevoerd voor de veehouderij. De veehouderij is met afstand de grootste uitstoter van stikstof en moet volgens nieuwe regelgeving in 2022 milieuvriendelijk zijn. Partijen als het CDA en de CU hebben daar met argusogen naar gekeken.

Vooral het CDA sprak zich eerder fel uit tegen het maatregelenpakket, dat ze ‘oneerlijk’ voor boeren noemde.

Te laat

“Dit is een onderwerp waarvan het bestuur wist dat het belangrijk is, maar waar ze pas heel laat mee kwamen”, zegt Hagar Roijackers van GroenLinks. Zij stelde in december van vorig jaar al schriftelijke vragen over de late publicatie van dit rapport. De provincie kwam twee weken geleden met een antwoord hierop, waarin onder anderen gesteld werd dat er eerst een aanpak moest worden bedacht voordat het rapport gedeeld kon worden.

Roijackers: "Het is prima dat de gedeputeerde zegt dat hij eerst aan een aanpak wil werken, maar dan kan hij ons er ook actief bij betrekken. Dat is nu niet gebeurd."

ChistenUnie-SGP Statenlid Hermen Vreugdenhil deed zaterdag een steviger duit in het zakje. Hij vroeg zich op Twitter openlijk af waarom de provincie ‘dit cruciale rapport achterhield’.





Weinig veranderd

“Het late doorgeven van dit rapport zou voor ons weinig veranderd hebben als het gaat om de maatregelen in de veehouderij”, zegt Roijackers. Zij maakt zich naar eigen zeggen meer zorgen over het 'lijden' van de natuur en risico's voor het Brabantse drinkwater.

"Maar als provincie moet je gewoon transparant zijn over dit soort rapporten.” Ze verwacht daarom een toezegging van de gedeputeerde dat dit soort rapporten voortaan direct openbaar worden gemaakt voor andere partijen.

Onzin

Gedeputeerde Johan van den Hout (SP) zegt in een uitgebreide schriftelijke reactie dat hij weinig begrip heeft voor de kritiek. ‘Om de situatie recht te trekken is er eerst een plan van aanpak gemaakt om de industrie te wijzen op het ontbreken van de vergunningen. Dat plan werd in november 2017 gepubliceerd. Toen is er ook een memo gestuurd aan de Provinciale Staten gestuurd. Die memo is toen door de partijen voor kennisgeving aangenomen’.

Ook stelt de gedeputeerde dat de vragen van Groen Links ‘adequaat’ zijn beantwoord.