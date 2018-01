'Botte lul' Rico Verhoeven moest met een man zoenen

HALSTEREN - Wereldkampioen Rico Verhoeven (28) wil over vijf jaar stoppen met kickboksen. Ik kan dit niet heel lang doen, ik wil dit niet heel lang doen. Ik zie wat het met mij als persoon doet en wat voor impact het op mijn gezinsleven heeft en dat is omdat ik er zo diep in ga." Verhoeven zei dat bij het tv-programma College Tour, waarvoor hij geïnterviewd werd door presentator Twan Huys en verschillende Rotterdamse studenten.

De wereldkampioen kickboksen ging onder meer in op de slechte relatie met zijn vader, die aan Alzheimer leed en voor euthanasie koos. Lang werd de jonge Rico door zijn vader getraind, tot dat niet meer werkte tot onvrede van vader Jos.

"Ik was als een spons, trainde onder meer met wereldkampioenen. Mijn vader had een ander niveau", vertelt Rico die even moet slikken bij het zien van beelden van zijn vader. "We hebben een heleboel moeilijke dingen meegemaakt, maar het blijft toch je vader.”

'Beelden verdwijnen nooit van netvlies'

Over het drankprobleem van zijn moeder zegt de topsporter dat de beelden nooit meer van zijn netvlies verdwijnen. "Ik heb geleerd om altijd voor mezelf te kiezen, dat doen anderen ook."

Kickboksen is meer dan alleen stoten en trappen, vertelt de bokser aan de studenten in de zaal. Het is een schaakspel, waarbij hij meerdere stappen vooruit denkt. "Voor de wedstrijd heb ik veel spanning, maar als ik dan opkom en al die mensen klappen, dan voel ik me gewoon Justin Bieber."





Huilen van spijt

Het topsportregime leidt thuis bij vrouw en kinderen regelmatig tot spanningen. "Wat ik doe op het hoogste niveau, kan alleen met de mindset die ik heb. Trainen, eten, slapen; dat heeft mij veranderd als persoon. Ik kan om plat te zeggen een botte lul zijn en dat is echt niet tof. Want alles wat ik doe, doe ik voor mijn gezin en mijn kinderen. Dus als ik een botte opmerking tegen ze maak, dat doet me echt pijn. Maar ik kan het op zo'n moment niet tegenhouden. Als ik mijn kinderen naar bed breng lig ik soms te huilen omdat het me spijt. Maar aan de andere kant is het mooie leven wat we leiden mede te danken aan wat ik doe."





Met een man zoenen

Na zijn kickbokscarrière ambieert Rico een carrière in Hollywood, hij wil acteurs als Dwayne Johnson (voormalig worstelaar) en Sylvester Stallone achterna. Via zijn goede vriend Jeroen van Koningsbrugge werd de kickbokskoning al eens gevraagd voor een rol in de in Tilburg opgenomen tv-serie Smeris. "Ik mocht een huurmoordenaar spelen die Jeroen door een glazen tafel gooide. Het zou mijn eerste grote dingetje zijn. Maar daarna hoorde ik dat het om een homoseksuele huurmoordenaar ging, ik moest met een man zoenen. Dat ging tegen mijn gevoel in. In mijn sport is zoiets echt een ding. Ik heb helemaal niets tegen homoseksuele mannen, maar het voelde niet goed dat zoiets mijn eerste rol zou zijn. Als ik al vijf rollen had gehad, was dat anders."