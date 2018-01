'Bizar toen ik mijn naam hoorde': Rob Bouwman wint Keiebijters Kletstoernooi en geniet enorm

HELMOND - “Als debutant zullen ze mij wel tot volgend jaar bewaren". Dat dacht Rob Bouwman uit Helmond. Toch mocht hij zondag op het Keiebijters Kletstoernooi de Zilveren Narrenkap al in ontvangst nemen. “Ik geniet er enorm van”, zegt hij maandag, inmiddels een beetje bekomen van het weekend.

Hij had niet verwacht tot beste kletsmajoor uitgeroepen te worden. “Ik dacht dat Boy Janssen de kanshebber was.” Maar Bouwman werd het dus met zijn typetje De Taxichauffeur. “Erg bizar toen ik mijn naam hoorde.”

Podiumervaring

De Helmonder is pas sinds een paar maanden begonnen met tonproaten. Wel heeft hij podiumervaring. Hij trad 22 jaar op met carnavalsamusementsgroep Hers & Dwers. “Ik zei altijd al: ‘als ik ooit stop met Hers & Dwers dan ga ik de ton in.”

En dan meteen de winst pakken bij je debuut. “Mijn telefoon bleef rinkelen en piepen. Wie had dat gedacht? Nou, ik niet.”