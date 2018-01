Mysterieuze koker in Sint-Michielsgestel gevonden, wat zit erin?

SINT-MICHIELSGESTEL - Sint-Michielsgestel is in de ban van een koker. Die is in 1945 begraven tijdens het planten van de bevrijdingsboom op het Petrus Dondersplein. Maandag vindt op die locatie archeologisch onderzoek plaats. En tijdens dat onderzoek is de koker gevonden. Grote vraag is nu wat er in de mysterieuze koker zit.

Een grote kraan staat maandag op het Petrus Dondersplein en is er iemand ingeschakeld met een metaaldetector. "Die gaat kijken of hij zo de koker kan vinden", vertelt verslaggever Hannelore Struijs maandagochtend vroeg.

Koker herbegraven?

"We denken dat er in de koker spullen zitten uit 1945", vertelt wethouder Ed Mathijssen. "Dit kunnen krantenartikelen zijn, foto's, munten... We gaan het afwachten."

Het is overigens zeer de vraag of de koker gevonden wordt, legt Mathijssen in eerste instantie uit. "We weten zeker dat de koker onder de bevrijdingsboom is neergelegd, tussen de wortels. Dit gebeurde tijdens het planten van de boom. Maar de huidige boom - die twee weken geleden werd gekapt - is niet de originele bevrijdingsboom. De boom is ooit herplant. Dus de vraag is of de koker toen is gevonden en onder de wortels van de nieuwe boom is gelegd?"

Archeologisch onderzoek

De werkzaamheden rond het Petrus Dondersplein vinden plaats in verband met de herontwikkeling van het centrumgebied van Sint-Michielsgestel.

"Hier hoort archeologisch onderzoek bij, vanwege deze locatie", vertelt de wethouder. "Hier heeft ooit een kerk met een begraafplaats gestaan en dit gebied ligt tegen de rivier de Dommel aan. Hier is een heleboel gebeurd in het verleden. We hebben al voorwerpen uit de Romeinse tijd ontdekt. Een paar duizend jaar kunnen we hier wel teruggaan in de tijd."

Muur

Om tien uur wordt er iets gevonden. Het blijkt niet de koker, maar een muur die bij de kerk hoorde. "En die muur is minstens driehonderd jaar oud", vertelt verslaggever Struijs.

En de zoektocht gaat verder... En dat blijkt later in de ochtend goud waard. De koker wordt gevonden.

Wat erin zit, wordt echter nog niet bekendgemaakt. Dat gebeurt op een later moment. "Vervolgens gaat de capsule weer de grond in onder de nieuwe boom die hier wordt geplant. Maar dan met documenten uit déze tijd."