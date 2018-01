'Verbeek heeft zelf een schijtbakkenelftal', Van de Kerkhofs in de tegenaanval

EINDHOVEN - Het dreigt eentonig te worden, erkennen ook René en Willy van de Kerkhof. Maar het weinig overtuigende spel dat PSV op de mat legt, heeft toch weer de volle buit opgeleverd. FC Twente werd zaterdagavond met 0-2 geklopt. Omdat Ajax wel punten liet liggen in de zandbak van FC Utrecht (0-0), bedraagt de voorsprong van de koploper inmiddels zeven punten.

Lachende gezichten dus deze maandagmorgen bij de gebroeders Van de Kerkhof in het wekelijkse gesprek met de presentator van Wakker!. Ze hadden het onder meer over de opmerking van Gertjan Verbeek. Narrig als zo vaak noemde de trainer van FC Twente het spel van PSV ‘schijtbakkenvoetbal’.

'Verbeek moet in spiegel kijken'

Dat was tegen het zere been van René. “Dat kan die Verbeek wel zeggen, maar hij moet eerst naar zijn eigen team kijken. Hij heeft zelf een schijtbakkenelftal." Daarbij doelde de voormalige aanvaller vooral op de manier waarop de Twentse ploeg zich in de eerste helft opstelde.



“Zeven punten voorsprong is heel mooi, maar los van de eerste helft was het van onze kant matig. Vóór rust was het dus een stuk beter, alleen hadden wij toen al vaker kunnen en moeten scoren. Met name Luuk de Jong mag zich dit aanrekenen. Hij heeft twee grote kansen gekregen en niet benut. Gelukkig hebben we uiteindelijk een zakelijke overwinning geboekt.”



'Bekende strategie'

Willy kan zich vinden in deze analyse. “In het eerste half uur doen we het goed en scoren we. Daarna is het billenknijpen en in de slotfase wordt er vaak nog gescoord. Ik kan het allemaal niet zo goed volgen, maar het is onderhand een bekende strategie aan het worden. Als we zo elke keer drie punten kunnen pakken en Ajax ook nog een misser begaat… Volgend weekend wacht PEC Zwolle, ik denk dat PSV op deze weg zal doorgaan.”



'Versterking linksachter broodnodig'

Gebeurt dit na woensdag met dezelfde selectie? Die dag sluit – voor de meeste competities – immers de transfermarkt. Willy hoopt dat de leiding van de Eindhovense club toch nog een buitenkansje op de kop weet te tikken.



“Er moet gewoon een linksback bijkomen. Dat is essentieel. Je ziet aan Joshua Brenet dat hij op die plek niet happy is. Op het middenveld en rechts achterin is hij een goede kracht, maar op de huidige positie blijven er regelmatig foutjes insluipen. Mocht het niet lukken de groep te versterken, dan gaan we gewoon verder. Never change a winning team, zo is het ook.”



Medelijden met NAC en Willem II

Bij NAC Breda, dat zaterdag met 0-1 verloor van VVV Venlo, zijn zeges juist dun gezaaid. Datzelfde geldt voor Willem II, dat eveneens op eigen veld ten onder ging. Het werd in Tilburg 0-2 tegen AZ. De Van de Kerkhofs vinden het zielig dat de twee andere Brabantse clubs in de eredivisie in de hoek blijven zitten waar de klappen vallen.



Willy: “Ik gun ze zo meer geluk en we hopen echt dat beide ploegen erin blijven. Het is natuurlijk wel een feit dat NAC niet denderend speelt, maar vergeet niet dat VVV een heel stabiele ploeg is, die slim speelt. NAC had hier geen antwoord op en dan blijf je in de onderste regionen. Bij Willem II was het afgelopen weekend van hetzelfde laken een pak. Het had zelfs dik kunnen verliezen, AZ was gewoon oppermachtig. Kortom, het blijven moeilijke tijden voor NAC én Willem II.”