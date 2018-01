Agressieve Bredanaar rijdt met auto in op vriendengroep

BREDA - Een man uit Breda viel zondagmorgen een groep van zes vrienden aan. Hij stapte vervolgens in zijn auto en reed op de groep in. Waarom hij dat deed, is niet duidelijk.

Op de Nijverheidssingel in Breda stonden de zes jongens een dagkaart te kopen bij een parkeerautomaat. Een voorbijganger draaide zijn autoraampje open en begon te schelden.



De 31-jarige man parkeerde zijn auto en viel de jongens aan met een kitspuit. Hij dreigde met de dood en schold de jongens de huid vol. Een 21-jarige jongen uit de groep kreeg een klap met het kitpistool. De rest van de groep werd bespuugd en uitgescholden door de Bredanaar.

Met hoge snelheid op groep inrijden

Vervolgens stapte de agressieve man terug in zijn auto. Toch is de gewelddadige situatie dan nog niet voorbij. De bestuurder besluit om met hoge snelheid op de groep in te rijden. Het lukt de meesten jongens om weg te springen maar één 20-jarige man komt klem te zitten tussen de auto en een gevel.



Hoe het precies met de jongen gaat, is niet duidelijk. De groep kon wel wegkomen van de man. Het bleek een bekende van de politie te zijn. Zondagmiddag werd de 31-jarige man door de politie aangehouden.

Aangifte tegen Bredanaar

De zes slachtoffers hebben aangifte gedaan tegen de Bredanaar. De groep kwam uit Vlissingen. Zij waren in Breda voor een dancefeest dat zaterdagavond in Breda werd gehouden.