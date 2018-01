Ex-tbs'er neemt de benen als weer tbs dreigt en verlaat rechtbank, slachtoffers beveiligd

DEN BOSCH - Ex-tbs'er John van T. (48) is maandagochtend stilletjes weggelopen van zijn proces, kort voordat de officier van justitie bekend maakte dat hij wat hem betreft opnieuw de kliniek in moet. Justitie wil dat 'ter bescherming van de maatschappij'. Van T. was bij de rechtszaak en moest een paar keer huilen. Hij zag de bui vermoedelijk al hangen en wandelde tijdens een korte schorsing rond elf uur met zijn vriendin het paleis van justitie uit.

Volgens de officier van justitie is 'een veiligheidmaatregel genomen'. Het OM bevestigt dat de slachtoffers in veiligheid worden gebracht. Maar de rechtbank zag 'geen aanwijzingen voor een gevaarzetting' en oordeelde dat er geen reden is om Van T. meteen op te pakken. Dat wordt opnieuw bekeken tijdens de uitspraak op 12 februari.



Het verlaten van de rechtbank, gebeurde niet op verzoek van zijn advocaat Job Knoester. "Een advocaat die zijn cliënt adviseert de benen te nemen, is geen goede advocaat. Die verdient zijn vak niet."



Gijzeling

Van T. (48) was in afwachting van zijn rechtszaak, afgelopen zomer al vrijgelaten. Hij wordt ervan verdacht dat hij op 5 april 2017 in een huis in Budel een man en vrouw heeft gegijzeld en probeerde af te persen. Samen met een man uit Tiel is hij aangeklaagd. Hun proces is sinds negen uur bezig.



In het paleis van justitie in Den Bosch was door de gebeurtenissen duidelijk te merken dat de politie meteen naar hem uit keek. Vermoedelijk staat hij ook als voortvluchtig gesignaleerd. Het OM bevestigt dat ze er nu zo spoedig mogelijk achter willen komen waar hij is. Het OM eiste rond het middaguur drie jaar cel en tbs tegen Van T. en 18 maanden tegen medeverdachte Domenick N., waarvan 12 maanden voorwaardelijk.



Seks met dieren

Johns' vriendin Willy huurde een perceel in Budel en hij trok bij haar in. Willy heeft een stichting die zich inzet voor Roemeense zwerfhonden en John werkte daar ook voor. Maar hij kwam er gaandeweg achter dat er iets aan de hand was op het terrein, vertelde hij de rechtbank maandag. Er stond Sint Jacobskruid dat giftig is voor dieren en een krakkemikkige stal. Bovendien liep er iemand rond die dieren seksueel misbruikte: 'iemand die varkens en geiten verkrachtte', vertelde hij de rechters.



Van John is bekend dat hij een enorme dierenvriend is. Daarvoor heeft hij in 1989 ooit iemand doodgestoken. Een bekende van hem mishandelde een puppy, bij John sloegen de stoppen door, hij greep een mes en stak het slachtoffer 72 keer. John belandde in de cel en kreeg ook TBS, zo'n twintig jaar zat hij vast.



De officier van justitie bracht ook deze zaak in herinnering en wees op de link met de gebeurtenissen van vorig jaar. "Het verhaal van de geitenneuker was aanleiding voor deze bizarre actie."



Ruzie op video vastgelegd

In Budel probeerde hij met zijn vriendin Willy een nieuw leven op te bouwen en dat leek goed te gaan. Ze huurden een perceel maar er bleek dus van alles mis. John voelde zich 'besodemieterd'. Hij maakte een afspraak met de twee eigenaren van het perceel. Die kwamen langs om te praten over een borgsom van een huurovereenkomst. Zijn goede vriend Domenick D. (38) nam de bezoekers mee naar binnen.



Binnen in het huis zette John een camera neer om alles op te nemen. Op de heftige beelden die in de rechtszaal werden getoond was te zien dat het gesprek uit de hand liep. "Jullie hebben geprobeerd mijn meisje en mij te naaien!" schreeuwt John op de video. Als de slachtoffers – een man en vrouw- weg willen, duwen de verdachten ze terug in de bank. Domenick schreeuwt ze toe: 'He, als je nog een keer lacht, gaat je neus er af'. " Heftige beelden die John in de zaal aan het huilen brengen. Hij realiseerde zich toen al dat het foute boel was. "Wat de fuck ben je aan het doen John", zei hij met betraande ogen in de zaal.



Griezelig gat leek op graf

De situatie was die dag extra dreigend omdat er buiten waakhonden rondliepen. Bovendien was Domenick bezig met het uitgraven van een een vijver. Ook dat gat in de grond zou nogal dreigend zijn overgekomen en er zou ook wat over gezegd zijn.



De advocaat van de slachtoffers las een verklaring voor van het vrouwelijk slachtoffer. 'We dachten dat we het niet zouden overleven', schrijft de vrouw in een brief aan de rechters. Van T. benadrukte op de zitting dat het hem spijt. Domenick deed dat ook. Beide slachtoffers eisten duizenden euro's schadevergoeding voor de gijzeling die volgens de slachtoffers 3,5 uur duurde.



Ziek of niet?

Het gaat niet goed met John. Vorig jaar mei zou hij een herseninfarct en longkanker hebben gekregen. John praat sindsdien slechter en beweegt minder soepel. Hij staat niet meer onder behandeling. "Ik heb geen vertrouwen in de reguliere zorg". Het OM zet vraagtekens bij zijn verhaal.



Hij was vaak in het nieuws en heeft een uitgebreid crimineel CV. In 1997 zat hij in de Van Mesdagkliniek (TBS) in Groningen. Met de Duitse crimineel Stefan K. slaagde hij er in te ontsnappen door via de aircobuizen naar buiten te kruipen.