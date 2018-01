Arctic Monkeys naar Best Kept Secret, Engelse band sluit op het hoofdpodium de vrijdag af

Arctic Monkeys is derde headliner op Best Kept Secret.

HILVARENBEEK - Arctic Monkeys zijn vastgelegd voor Best Kept Secret 2018. Dat heeft het festival maandag bekend gemaakt.

De band uit Sheffield is daarmee de derde headliner van het festival in Hilvarenbeek. Op vrijdag 8 juni sluiten zij de dag af op het hoofdpodium.



Naast Arctic Monkeys zijn The National en LCD Soundsystem headliners tijdens de zesde editie van Best Kept Secret. In totaal komen er meer dan 100 artiesten naar het festival dat wordt gehouden op het terrein van Beekse Bergen.



Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Arctic Monkeys naar Hilvarenbeek komt. Op de eerste editie van het festival trad de Engelse band ook al op. Volgens de organisatie van het festival is Arctic Monkeys één van de meest invloedrijke bands van de afgelopen tien jaar.



Vorig jaar was Best Kept Secret met 25.000 bezoekers volledig uitverkocht. Dit jaar zijn er net zoveel tickets beschikbaar. De voorverkoop is ondertussen gestart. Het festival wordt gehouden op 8, 9 en 10 juni.



Andere bands die nu al zijn geboekt voor Best Kept Secret 2018:

Chvrches

Deerhunter

Father John Misty

Four Tet

Future Islands

Khruangbin

Rodriguez

Spoon

The Internet

Ty Segall & The Freedom Band

Tylor, The Creator

Unknown Mortal Orchestra (UMO)

Vince Staples

...And You Will Know Us by the Trail of Dead

Aldous Harding

Alex Cameron

Naaz

Preoccupations

Rex Orange County

Rostam

Shanti Celeste

Superorganisme

The Comet is Coming

Waxahatchee