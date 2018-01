Een verkoudheidje of toch al hooikoorts? Code oranje in Brabant door zacht winterweer

HELMOND - Niezen en een loopneus door een verkoudheidje? Of is het toch al hooikoorts? Brabantse hooikoortspatiënten kunnen deze week in ieder geval hun borst natmaken. “Ik verwacht een piek door het warme weer”, zegt hooikoortsspecialist Mieke Koenders van het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.

Hazelaars en elzen staan op dit moment al volop in bloei, wat voor problemen zorgt voor patiënten die hier gevoelig voor zijn. De provincie kleurt daarom nu al oranje, volgens pollennieuws.nl. Dit houdt in dat er redelijk veel pollen zijn.

Koenders zegt dat de pollen van deze bomen nog wel ‘matig allergeen’ zijn. “Als de berk eenmaal gaat bloeien in maart of april, start het seizoen pas echt. Die pollen zijn sterk allergeen. Maar als het warme weer blijft aanhouden, kunnen de berken ook weer sneller gaan bloeien.”

Door de relatief zachte winter hebben de pollen vrij spel. “Het heeft niet hard gevroren. Hierdoor blijven de katjes aan bomen intact. Dit zijn eigenlijk een soort voorraadjes pollen. Onder de schubben van de katjes zitten de stuifmeelkorrels.”

Insmeren met vaseline

De hooikoortsspecialist raadt patiënten aan om het gebied rondom hun neus met vaseline in te smeren. “Ook kan je een zonnebril opzetten, maar dat is misschien een beetje raar voor deze tijd van het jaar.” Verder raadt ze mensen aan om pas naar buiten te gaan na een regenbui, omdat de pollen dan op de grond zijn gevallen door de zwaarte.

Ook is het handig om ramen, deuren en ventilatiesystemen dicht te houden. “Als je ze wel open wil hebben, doe dit dan pas ‘s avonds of ook na een regenbui.”