'Heb je chinees voor mij?', Frans Bauer bezingt liefde voor chinees maar krijgt iets anders

FIJNAART/BERGEN OP ZOOM - Dat het lievelingskostje van Frans Bauer chinees is, dat wisten we. Nu zingt hij het ook met volle overtuiging in een reclamespotje: 'Heb je chinees voor mij'.

In de reclamespot van een grote supermarktketen heeft Frans een groots optreden in Bergen op Zoom. Na het optreden overlegt hij met zijn vrouw 'Maris' over het avondeten.



Chinees

Hij is dan ook blij verrast als hij hoort dat hij chinees op zijn bordje krijgt. "Heb je chinees voor mij", zingt de Fijnaartse zanger vrolijk in de auto, onderweg naar huis. Aan het eind van het spotje krijgt hij toch net iets anders te eten, dan hij verwachtte.

De tekst gaat verder onder de video



De opnames voor het reclamespotje vonden 11 januari plaats in Bergen op Zoom. Zo heeft Theater De Maagd een prominente rol in het spotje.